Эксперты выявили опасность электрочайников для человека
30 моделей чайников проверили по 159 показателям качества и безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Роскачество проверило электрочайники на «вредность» - 30 моделей 23 производителей из России, Польши, Китая и Турции в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей.
Чайники проверяли по 159 показателям качества. Эксперты кипятили воду и оставляли ее на 12 часов, а затем вновь нагревали. Самые опасные для организма элементы - свинец, бор, никель и хром - не обнаружены, но восемь из 30 чайников выделяют формальдегид. Кроме того, в трех моделях показатель увеличивался после каждого кипячения.
Употребление такой воды длительное время может оказать негативное влияние на здоровье человека, потому что формальдегид - это бесцветный газ, который считается канцерогеном.