Эксперты выявили опасность электрочайников для человека

Роскачество проверило электрочайники на «вредность» - 30 моделей 23 производителей из России, Польши, Китая и Турции в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей.

Чайники проверяли по 159 показателям качества. Эксперты кипятили воду и оставляли ее на 12 часов, а затем вновь нагревали. Самые опасные для организма элементы - свинец, бор, никель и хром - не обнаружены, но восемь из 30 чайников выделяют формальдегид. Кроме того, в трех моделях показатель увеличивался после каждого кипячения.

Употребление такой воды длительное время может оказать негативное влияние на здоровье человека, потому что формальдегид - это бесцветный газ, который считается канцерогеном.