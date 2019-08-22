Песков заявил о попытках исказить факты после ЧП под Архангельском

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области до сих пор активно обсуждается некоторыми СМИ, при этом наблюдаются попытки исказить реальную картину. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об информационной картине, складывающейся вокруг ситуации.

«Ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента назвал «абсурдом» слухи о якобы распространяющемся над Архангельском радиоактивном облаке в результате взрыва. Песков отметил, что в данном вопросе нужно ориентироваться на официальные заявления президента страны.

Владимир Путин официально заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после ЧП на военном полигоне в Северодвинске не существует. На месте работают эксперты, включая независимых, которые контролируют ситуацию.