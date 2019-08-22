Главный символ страны: как отмечают День флага в России

Спасатели МЧС развернули российский триколор на глубине 12 метров в Онежском озере. Акция посвящена сегодняшнему празднику - дню Государственного флага России.

Многочисленные акции, концерты и флешмобы проходят по всей стране. Например, сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда установили бело-сине-красное полотно на высоте 1234 метра на горе Ай-Петри. Это одна из самых высоких точек Крыма.

А на Чукотке юнармейцы раскрыли огромный российский флаг на горе Портовая. Но главные торжества проходят в Москве. В Парке Победы развернули огромный флаг площадью 1000 квадратных метров.

День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был учрежден указом президента РФ от 20 августа 1994 года.