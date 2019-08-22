«Каждый живет по своей совести»: Крутой рассказал о скандале с Вайкуле

Российский композитор Игорь Крутой рассказал о конфликте с певицей Лаймой Вайкуле, отметив, что в данный момент «никак не относится» к артистке.

Напомним, Вайкуле в одном из интервью сказала, что Крутой несправедливо обижается и называет ее «предательницей» за то, что в Юрмале открылся музыкальный фестиваль артистки «Рандеву» вместо конкурса «Новая волна» композитора.

Крутой заявил, что в 2015 году с мэром Риги Нилом Ушаковым велись переговоры о возвращении «Новой волны» в Юрмалу. Однако в сроки, когда мероприятие должно было состояться, Вайкуле устроила «Рандеву», «показав тем самым, что конкурс там не нужен».

«Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живет по своей совести», - отметил Крутой в интервью aif.ru.

В июле 2014 года многие российские артисты попали под санкции: в Латвию запретили въезд Иосифу Кобзону, Валерии, Олегу Газманову и другим. Из-за этого «Новую волну» перевезти в Сочи. Чтобы вернуть турпоток, в Юрмале решили организовать новый фестиваль под руководством Лаймы Вайкуле.