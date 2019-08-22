Приземлившийся в кукурузное поле А321 разрежут гидравлическими ножницами

Лайнер А321 «Уральских авиалиний» сегодня весь день готовят к транспортировке и последующей утилизации.

Самолет, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, разрежут прямо на месте ЧП. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

Специалисты уже третий день сливают топливо из баков. В ближайшие часы самолет начнут резать с помощью гидравлических ножниц. Работы должны завершить до понедельника. Из самолета уже вывезли кресла, обшивку, а также демонтировали двигатели.

Напомним, 15 августа борт А321 совершил аварийную посадку после того, как в двигатели попали чайки. В самолете находились более 200 пассажиров, но благодаря грамотным действиям пилотов никто из них не погиб.