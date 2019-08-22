Безлюдный город-призрак: опубликованы первые кадры из освобожденного Хан-Шейхуна

Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном сирийской армией городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб. В результате поездки появились уникальные кадры, по которым можно получить представление, как сейчас выглядит город, который с 2014 года контролировали боевики.

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Хан-Шейхун считался ключевым оплотом боевиков в Идлибе. На видео видны здания, пострадавшие во время боев, много полуразрушенных построек. Как пояснил корреспондент РИА Новости, на витринах магазинов и стенах школ остались висеть экстремистские лозунги.

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Сообщается, что сейчас в городе проводят зачистку и разминирование. Прежде всего саперы проверяют жилые дома и объекты городской инфраструктуры.