В центре Петербурга горит административное здание: видео

Сильный пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга - огонь охватил четырехэтажное административно-складское здание. Площадь возгорания уже превысила 500 квадратных метров.

На кадрах видно, что здание полностью охвачено огнем, в воздух поднимается черный столб дыма.

В горящем строении помещения брали в аренду около 40 фирм. Спасатели эвакуировали 200 посетителей и сотрудников. Сейчас на месте работают больше сотни пожарных, МЧС наращивает группировку.

В здании непростая планировка, пожару присвоен третий, повышенный номер сложности. В ближайшее время начнет работу специальная мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.