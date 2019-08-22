Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США назвали причину испытаний крылатой ракеты

Дарья Муромова
17:01 22.08.2019
19 августа Соединенные Штаты испытали крылатую ракеты наземного базирования, дальность полета которой оказалась более 500 километров.
В США назвали причину испытаний крылатой ракеты
© Фото: defense.gov

Испытания крылатой ракеты, которая запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), были организованы для сдерживания Китая. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

По утверждению министра, США хотели убедиться, что у них есть средства для противодействия Китаю в случае необходимости. Он добавил, что для этого нужны в том числе и ракеты средней дальности, пишут «Известия» со ссылкой на Fox News.

Напомним, 19 августа Соединенные Штаты испытали крылатую ракеты наземного базирования, дальность полета которой оказалась более 500 километров.

США вышли из ДРСМД второго августа 2019 года, а менее чем через месяц были проведены испытания. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия разочарована такими действиями с американской стороны, потому что они обостряют ситуацию с мировой безопасностью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.08.2019, 17:03
Их ждут на МАКС-2019: лучшие выступления пилотажных групп мира
Дата22.08.2019, 10:10
«Мы с тобой!»: звезды баскетбола записали видеообращения в поддержку Дэвида Блатта
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата22.08.2019, 10:27
Кадры испытаний разгрузочного жилета для летчиков ВКС РФ на околозвуковой скорости
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:56 В стране и мире
Видео
Приземлившийся в кукурузное поле А321 разрежут гидравлическими ножницами
17:04 ОПК
Видео
Кадры испытаний новейшего российского БПЛА «Форпост-Р»
17:03 Армия
Видео
Их ждут на МАКС-2019: лучшие выступления пилотажных групп мира
17:00 В стране и мире
В Кремле прокомментировали возможность возвращения РФ в G8
16:31 В стране и мире
Видео
В Парке Победы развернули невероятных размеров флаг России: видео
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Мы с тобой!»: звезды баскетбола записали видеообращения в поддержку Дэвида Блатта
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов
Видео
Момент спасения потерявшейся в лесу девочки в Нижегородской области сняли на видео
Видео
Новая фигура группового высшего пилотажа «Пропеллер»: первые кадры репетиции
Видео
Стрельба зенитными ракетами с корабля «Смерч»: видео учений
Видео
«Остров кишит складами»: экспедиция на Итурупе вступила в «подрывную» стадию
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.