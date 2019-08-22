В Кремле прокомментировали возможность возвращения РФ в G8

Россия не отказывается от общения в любых форматах, но возвращение нашей страны в «семерку» не является самоцелью. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах. Вместе с тем, возвращение для России в "семерку", в бывшую "восьмерку", не является самоцелью», - сказал он.

По мнению президента, в настоящее время обсуждать глобальные мировые проблемы геополитики, безопасности или экономики без участия, например, Китая, Индии и группы других стран является не совсем эффективным.

Как отметил представитель Кремля, в связи с этим гораздо более выигрышно выглядят иные форматы - например, «двадцатка».

«О чем, собственно, и говорил президент», - добавил президент.

Ранее американский лидер Дональд Трамп согласился на предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп этот вопрос поднимет на саммите G7 в Биаррице.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что наша страна считает полезными любые контакты с государствами «Большой семерки» и возобновления формата G8 не исключает.