Минпросвещения отреагировало на идею ввести в школах уроки по кибердисциплинам

В Министерстве просвещения РФ прокомментировали идею введения в школах уроков по киберспортивным дисциплинам. По мнению специалистов, такие занятия могут вызвать у учащихся переутомление.

Как заявили в пресс-службе ведомства, школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты и сбалансирована по допустимым нагрузкам под каждую возрастную категорию. Поэтому добавление новых предметов будет избыточным.

Вместе с тем, в Министерстве добавили, что в российских образовательных технологиях сегодня применяется геймификация, а школьники получают современные знания в сфере IT и программирования. Часто по этим дисциплинам в школах устраивают факультативные занятия. А в регионах регулярно проводятся лекции, хакатоны (форумы разработчиков) и соревнования, способствующие развитию детей.

Предложение добавить киберспортивные дисциплины в школах в Минпросвещения внесло АНО «Институт развития интернет»» (ИРИ). Эксперты выступили с инициативой разработать занятия по Dota 2, Dota Underlords, FIFA 19, Hearthstone, Minecraft, World of Tanks и CodinGame. Они, по мнению специалистов, способствуют развитию логического мышления, умению быстро принимать решения и работать в команде.