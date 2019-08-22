В Парке Победы развернули невероятных размеров флаг России: видео
Участники акции развернули полотно площадью 1000 квадратных метров - один из символов страны.
© Фото: ТРК "Звезда"
В Парке Победы прошла патриотическая акция, приуроченная ко Дню государственного флага России.
Участники акции развернули полотно площадью 1000 квадратных метров - один из символов страны. В конце мероприятия перед гостями выступил детский ансамбль «Зернышко».
В церемонии развертывания флага приняли участие патриотическое движение «Юнармия», участники проекта мэра Москвы «Московское долголетие», «Молодая гвардия», МЧС России, Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности России и другие.
День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Этот праздник был установлен указом президента России от 20 августа 1994 года.