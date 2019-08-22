Наргиз заявила, что Фадеев официально запретил исполнять его песни

Продюсерский центр Максима Фадеева официально запретил исполнительнице Наргиз Закировой исполнять написанные им песни.

«Песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться... так как и от лейбла, и от Макса я получила официальный запрет», - рассказала изданию Starhit артистка.

Наргиз добавила, что отныне она будет исполнять абсолютно новые произведения, которые создала сама.

В начале месяца продюсерский центр MALFA разорвал контракт о сотрудничестве с певицей. Данное решение было неожиданным и сорвало концертный тур Наргиз в августе.

Позднее промоутер Сергей Лавров, рассказал, что артистка часто выходила на сцену в пьяном виде, и продюсер, очевидно, от нее «устал». В ответ на это представители Наргиз заявили, что MALFA пытается испортить репутацию певицы, распространяя о ней слухи.