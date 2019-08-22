Огненный купол: в Чечне произошел взрыв на газовой заправке

Мощный взрыв произошел на газовой заправке в Сунженском районе Чечни. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что пламя сначала полыхает незначительно, однако через несколько секунд резервуар с топливом детонирует и происходит взрыв, в результате которого в воздух поднимается огромный огненный купол.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на заправке взорвалась автоцистерна со сжиженным углеводородным газом. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Прибывшие на место пожарные ликвидировали последствия взрыва.

Розлива топлива не произошло, однако огонь успел перекинуться на две близлежащие хозяйственные постройки и один автомобиль. В настоящее время возгорание ликвидировано.

От МЧС на месте инцидента работало 5 единиц техники и 25 человек личного состава.