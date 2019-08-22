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Огненный купол: в Чечне произошел взрыв на газовой заправке

Валентина Пескова
16:03 22.08.2019
На окраине села Серноводск Сунженского района взорвалась автоцистерна со сжиженным углеводородным газом.
© Видео: Ризван Чагаев, YouTube © Фото: Ризван Чагаев, YouTube

Мощный взрыв произошел на газовой заправке в Сунженском районе Чечни. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что пламя сначала полыхает незначительно, однако через несколько секунд резервуар с топливом детонирует и происходит взрыв, в результате которого в воздух поднимается огромный огненный купол.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на заправке взорвалась автоцистерна со сжиженным углеводородным газом. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Прибывшие на место пожарные ликвидировали последствия взрыва.

Розлива топлива не произошло, однако огонь успел перекинуться на две близлежащие хозяйственные постройки и один автомобиль. В настоящее время возгорание ликвидировано.

От МЧС на месте инцидента работало 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

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