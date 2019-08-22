«Не знаю, как она выдержала»: мать найденной под Нижним Новгородом девочки о ее состоянии

Пятилетнюю девочку Зарину, которая исчезла 18 августа в селе Степановка Нижегородской области, нашли сегодня ночью в лесном буреломе. Сейчас она находится в больнице с сильным обезвоживанием. Мама Малика рассказала «Звезде» о поисках и состоянии ребенка.

Выяснилось, что женщина находится на восьмом месяце беременности и сама несколько раз убегала в лес, чтобы помочь в поисках, но волонтеры и военные возвращали ее домой.

«Я три-четыре раза сбегала в лес, но я не знаю, военные это были или волонтеры, но они меня нашли и вернули домой. Я в положении, мне ничего не стали говорить, чтобы я не беспокоилась, чтобы ничего не произошло со мной. Они думали, что сами найдут ее. Но все равно мне из полиции позвонили, все объяснили, и я сразу же к ним поехала», - рассказала мать Зарины.

Девочку искали более трех суток с помощью дронов, вертолетов и тепловизоров. В поисках участвовали спасатели, водолазы, военные, полицейские, волонтеры и неравнодушные жители. Когда Зарину нашли, врачи диагностировали тяжелое состояние ребенка из-за переохлаждения и обезвоживания - ее вертолетом доставили в больницу Нижнего Новгорода.

Малика добавила, что сейчас девочка чувствует себя нормально, при поступлении в больницу у нее был повышен сахар в крови, но врачи приняли все необходимые меры - серьезных опасений за жизнь ребенка нет.

Мать Зарины поблагодарила всех, кто помог в трудную минуту и спас ее дочь.