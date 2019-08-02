Дым и пламя: опубликовано снятое с коптера видео пожара на фабрике в Одинцово

Опубликованы кадры крупного пожара, который произошел на мебельной фабрике в подмосковном Одинцово. На записи, сделанной с помощью беспилотника, видно, что огромный металлический ангар полностью охвачен огнем изнутри, а через отверстие в крыше в небо устремляются огромные клубы черного дыма и языки пламени.

Ранее стало известно, что в Московской области на мебельной фабрике произошел пожар. По данным сотрудников МЧС, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В 19.26 мск пожарные объявили о ликвидации открытого горения. О пострадавших во время ЧП экстренные службы не сообщают.