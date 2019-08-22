В российских заповедниках остался только один пожар

В России осталась только одна особо охраняемая природная территория, которая сейчас охвачена пожаром. Как сообщили в пресс-службе Минприроды, единственное возгорание действует в национальном парке «Забайкальский» (Бурятия).

Однако и эта территория находится под контролем, пожар сейчас дотушивают специалисты, пишет ТАСС.

По данным на 13 августа, пожары в России действовали в 11 национальных парках, охватив территорию в 6181 га. Из них территория с лесными массивами составляла 3204 га.

Как стало известно в середине августа, Министерство природы разрабатывает программу по предотвращению лесных возгораний. Она предусматривает, в частности, увеличение количества метеостанций, использование малой авиации для предупреждения и прогнозирование, а также наблюдение с квадрокоптеров.

11 августа также сообщалось, что в России только за одни сутки удалось потушить почти 50 лесных пожаров, бушевавших на территории, превышающей пять тысяч гектаров.