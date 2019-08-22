Путин отметил вклад угольной промышленности в развитие России

Рост угледобычи в России должен сопровождаться повышением безопасности на шахтах и внедрением современных технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами угледобывающих регионов страны в преддверии Дня шахтера. По его словам, обеспечение безопасных и достойных условий труда горняков, а также социальная поддержка их семей - одна из насущных задач в этой сфере.

«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом. И, конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе - это опасно, а значит недопустимо», - сказал президент.

Путин подчеркнул, что угольная промышленность вносит огромный вклад в развитие нашей страны и демонстрирует хорошие показатели как по добыче, так и по экспортному потенциалу, а также имеет большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Президент отметил, что масштабные планы связаны с развитием транспортной инфраструктуры для угольной отрасли.