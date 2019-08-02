Полет отличный: Шереметьево признан лучшим аэропортом мира

Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина стал лучшей воздушной гаванью по версии британской компании Stasher, которая предоставляет услуги по хранению багажа.

В частности, Шереметьево занял первую строчку в рейтинге ведущих аэропортов планеты с наивысшим показателем в 6,50 баллов по сумме из восьми показателей. При этом в двух из них столичный аэропорт заработал по 10 баллов: речь идет о соблюдении расписания полетов и дешевизне парковки.

Вместе с тем в исследовании отмечается, что в Шереметьево всего 6% авиарейсов откладываются более чем на 15 минут - это лучший показатель в мире. Кроме того, аэропорт вошел в тройку воздушных гаваней нашей планеты по числу залов ожидания, которые предлагаются к услугам пассажиров.

По данным ТАСС, в исследовании учитывался ряд других категорий: оценки Google, качество питания в аэропортах, доступность магазинов в аэровокзальных комплексах, уровень обслуживания в отелях при аэропортах и краткость расстояния от аэропортов до центральной части тех городов, жителей и гостей которых они обслуживают.

«Серебро» досталось лондонскому аэропорту Хитроу, а вот на третьей позиции – аэропорт Пиарко на острове Тринидад.

В десятке лучших воздушных гаваней мира также оказались аэропорты Суваннапхум в Бангкоке, Копенгаген, который расположен в историческом городе-спутнике Копенгагена - Роскилле, Хосе Мария Кордова в Медельин, Аделаида (Аделаида), Калгари (Калгари), Эль-Дорадо в Боготе и Хамад в Дохе.