Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино, год назад расставшийся со статусом холостяка, скоро станет отцом.
© Фото: Vincenzo Landi, ZUMAPRESS.com, Globallokpress
Режиссер Квентин Тарантино и его 35-летняя супруга Даниэла скоро станут родителями, о чем они сообщили журналу People.
«Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ожидают ребенка», - пишет издание.
Тарантино познакомился с дочерью израильского певца и автора песен Цвика Пика в 2009 году во время промоушена его фильма «Бесславные ублюдки». Пара обручилась в июне 2017 года спустя год после знакомства. А уже 28 ноября 2018 года они тайно поженились в Лос-Анджелесе.
Режиссер долгое время был холостяком и посвящал себя созданию кинокартин, так как, по его словам, ждал «идеальную женщину».