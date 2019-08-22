Квентин Тарантино впервые станет отцом

Режиссер Квентин Тарантино и его 35-летняя супруга Даниэла скоро станут родителями, о чем они сообщили журналу People.

«Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ожидают ребенка», - пишет издание.

Тарантино познакомился с дочерью израильского певца и автора песен Цвика Пика в 2009 году во время промоушена его фильма «Бесславные ублюдки». Пара обручилась в июне 2017 года спустя год после знакомства. А уже 28 ноября 2018 года они тайно поженились в Лос-Анджелесе.

Режиссер долгое время был холостяком и посвящал себя созданию кинокартин, так как, по его словам, ждал «идеальную женщину».