Реки вместо улиц: сильный ливень затопил Находку

В городе Находка Приморского края власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего ливня. Улицы затоплены, в некоторых местах вода практически скрывает автомобили, ливневки не справляются с таким количеством осадков.

Вода пришла и в здания - затопило один из торговых центров. подтопленными также оказались улицы Рыбацкая, Постышева и Арсеньева. Также пострадали от воды несколько частных домов.

Общественный транспорт практически парализован, улицы превратились в бурлящие каналы, город словно превратился в Венецию. В пресс-службе администрации Находки сообщили, что ночью и утром 22 августа выпало 59 миллиметров осадков. Режим ЧС будет действовать до устранения последствий стихии.