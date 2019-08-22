Экипаж Ан-24 представлен к госнаградам после катастрофы в Бурятии

Экипаж самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку на севере Бурятии в конце июня, будет представлен с государственным наградам. Об этом сообщили в правительстве республики.

При катастрофе, которая произошла в Нижнеангарске, погибли командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов, которые оказались зажатыми в горящей кабине. Второму пилоту Сергею Сазонову удалось покинуть самолет через передний аварийный люк. А бортпроводник Елена Лапуцкая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь.

Правительство Бурятии представило Коломина и Барданова к ордену Мужества, а Сазонова и Лапуцкую - к медали Нестерова. В настоящее время наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента РФ в Сибирском федеральном округе, пишет РИА Новости.

Напомним, утром 27 июня самолет Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа, летевший из Улан-Удэ в Нижнеангарск, совершил жесткую посадку в Нижнеангарске. Борт врезался в здание очистных сооружений и загорелся.