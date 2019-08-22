В детских садах Москвы отменили лишнюю медсправку

Детские сады в Москве больше не будут требовать справку о контакте ребенка с инфекционными больными.

Ранее заверенное врачом-педиатром подтверждение, что ребенок летом не находился в контакте с больными и не был заражен, было обязательным. Из-за этого в конце августа в детских поликлиниках выстраивались огромные очереди.

Ежегодно медицинские учреждения столицы оформляли по 300 тысяч таких справок.

Отныне отслеживать зоны карантина будет Роспотребнадзор, а его сотрудники станут ответственными за передачу данных в детские сады.

Предполагается, что инициатива будет распространена и на другие регионы.