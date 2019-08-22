В Госдуме ответили на призыв США включить в ДСНВ все новое оружие России

В Госдуме оценили заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что необходимо включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «все новое оружие, которое Россия стремится получить».

«У России есть ряд разработок, но, как правило, от разработки нового вида вооружений до постановки его на боевое дежурство проходит большой период времени. И в данном случае мы имеем дело именно с такой ситуацией», - сказал в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он добавил, что Соединенные Штаты продолжают последовательно «взламывать» систему международной безопасности. То, что именно американцы являются инициаторами этого «взлома», по словам депутата, очевидно всем, кто следит за мировой политикой.

«Цели тоже очевидны - США продолжают исповедовать принцип продвижения своих политических интересов. И они всегда подкрепляли это мощью своих ВС…Тем более что этому противостоят серьезные силы - Китай, Россия и ряд других стран, которые не устраивает, что США делают наш мир все менее безопасным», - отметил Новиков.

Напомним, Эспер заявил о необходимости включить в ДСНВ в случае его продления «все новое оружие, которое стремится получить Россия». По его словам, что РФ пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал для того, чтобы иметь дело с Соединенными Штатами.