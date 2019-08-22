В Крыму военные полицейские вступили в бой с «диверсантами»: кадры учений

В Севастополе в бухте Казачья стартовали совместные учения военной полиции и военной автоинспекции. На тренировках применяет опыт, который использовался российскими военнослужащими в Сирии.

По сценарию, колонна, которую сопроводила бронемашины «Рысь» и «Тайфун-К», попадала в засаду. Бойцы заняли круговую оборону и вступили в условный бой с «противником».

Диверсанты, получив отпор, получив отпор, попытались скрыться, но военнослужащие догонали неприятеля и уничтожили его.

Следующий эпизод учений - нападение боевиков на КПП. Дежурный наряд занял огневые позиции и, умело используя укрытия, ликвидировал нападавших. Новые тактические приемы уже довели до всех подразделений.