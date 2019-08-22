СК возбудил дело после пропажи пятилетней девочки в нижегородском лесу

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения пятилетней девочки в селе Степановка Нижегородской области, сообщили «Звезде» в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«По факту безвестного исчезновения малышки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ», - рассказали в ведомстве.

Пятилетняя Зарина Авгонова ушла из дома в деревне Степановка в воскресенье днем, 18 августа. Ребенка искали более трех суток с помощью тепловизоров, дронов и вертолетов. К поискам подключились все экстренные службы: спасатели, водолазы, военные, полицейские, а также волонтеры и неравнодушные жители района.

В общей сложности ее искали более трех суток. Зарину обнаружили в полной темноте в лесном буреломе. Все это время она бродила без еды и воды. У девочки было обезвоживание и переохлаждение. Вертолетом малышку доставили в больницу Нижнего Новгорода.

Сейчас ее состояние улучшилось и оценивается, как средней тяжести. Врачи говорят, что серьезных опасений за жизнь ребенка нет.