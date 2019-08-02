Вопреки перемирию: боевики обстреляли мирных жителей в сирийском Идлибе

Боевики в Сирии нарушили режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации. За сегодня террористы провели сразу несколько обстрелов из реактивных установок: есть жертвы среди мирного населения.

Представители вооруженной оппозиции участвовали в переговорах в Нур-Султане, посвященных сирийскому урегулированию, и подтвердили готовность к перемирию.

Пострадавшая Розаль Абейди не может сдержать слез: обе ее внучки, приехавшие к ней на летние каникулы, ранним утром 2 августа были ранены выпущенным из Идлиба снарядом. В результате 12-летняя Рим была ранена в голову и получила контузию, а ее старшая сестра получила ранение руки. Обеим девочкам теперь предстоит серьезное лечение.

«Сегодня утром все было как обычно, а потом вдруг гром взрыва. Сначала я ничего не поняла, а потом увидела, что рука в крови. Было очень больно и страшно. Я ненавижу людей, которые сделали это», - сказала Абейди.

Город Аль-Кирдаха подвергся обстрелу из реактивных установок рано утром: один из снарядов угодил прямо в сад. Взрывной волной в доме выбило стекла. Глава семейства Абдулла Абейди рассказал подробности обстрела.

«Около половины восьмого утра я направился в сад. Шел медленно. И тут раздался взрыв. Несколько деревьев уничтожены. Я сам чудом остался жив, но пострадали мои дети и погиб сосед. Я просто сгораю от гнева по отношению к этим варварам, которые обстреливают нас. Для них, похоже, неважно, кто перед ними – армия, мирные жители, дети. Они не обращают внимания на перемирие. И так все эти годы. Сегодняшний обстрел далеко не первый», - вспоминает он.

Обстрел произошел в пятницу – священный для мусульман день, несмотря на то, что всего несколько часов назад в казахстанской столице завершились переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии.

Достигнутые накануне договоренности о присоединении к перемирию оппозиции были нарушены спустя несколько часов. Очевидно, что террористическим группировкам в Идлибе нет дела до мирного урегулирования, и прекращать обстрелы мирных жителей они не намерены.