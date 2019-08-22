В Москве повысят городские доплаты пенсионерам

Московское правительство намерено в ближайшем будущем повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Вскоре власти столицы примут решение о размерах выплати сроках их выдачи.

По словам московского градоначальника Сергея Собянина, в столице растет прибыль предприятий, что сказывается на подоходном налоге в бюджет, соответственно, это позволит увеличить размер доплат.

«Мы говорили, что, если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень», - сказал мэр Москвы.

Как сообщает сайт правительства Москвы, в столице регулярно устанавливается минимальный доход пенсионера.

«Мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии. Насколько — еще раз посчитаем и буквально, наверное, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение», - добавил он.

С начала 2018 года в столице минимальный размер пенсии увеличился на три тысячи рублей и составил 17,5 тыс. рублей. В конце прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработаюших пенсионеров сохранится на следующий год.