СМИ: Медведев поручил Минтруду проработать вопрос четырехдневной рабочей недели

Министерство труда России должен до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на список поручений, которые дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как сообщает издание, документ датирован 22 июня.

В нем сказано, что ведомством должны быть проработаны вопросы введения в перспективе сокращенной рабочей недели. В частности, Минтруду нужно будет оценить последствия такого решения для экономики, включая производительность труда и социальную сферу.

Работу необходимо провести вместе с Федерацией независимых профсоюзов и союзом промышленников и предпринимателей, говорится в поручении.

Напомним, профсоюзы предложили перевести жителей России на четырехдневную рабочую неделю.

В Кремле рассказали, что в администрации пока этот вопрос ни каким образом не обсуждается.