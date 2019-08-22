На горе Ай-Петри установили флаг России
В акции по установке флага на крымской горе также принимали участие местные жители. День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
На крымской горе Ай-Петри на высоте почти 1,2 километра установили Государственный флаг России.
«Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" установили флаг Российской Федерации на вершине горы Ай-Петри. Этой традиции уже пять лет», - рассказал РИА Новости министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
В акции по установке флага также участвовали местные жители.
День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Праздник был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года.
Гора Ай-Петри входит в состав массива Ай-Петринская яйла, ее высота - 1234 метра.