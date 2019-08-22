Нижегородские власти рассказали о состоянии найденной в лесу девочки

Состояние пятилетней Зарины Агоновой, четверо суток скитавшейся в нижегородском лесу, улучшилось. Положительную динамику отметили врачи детской областной клинической больницы.

При этом после первого осмотра состояние малышки врачи оценивали, как тяжелое, у нее было обезвоживание и переохлаждение. Вертолетом ее доставили в больницу Нижнего Новгорода. Губернатор области Глеб Никитин поблагодарил всех участников поиска девочки.

«Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия», - заявил глава региона. Его слова приводятся на сайте областного правительства.

Никитин поручил региональному Минздраву обеспечить Зарину всем необходимым лечением, а затем при необходимости провести реабилитационные мероприятия.

Девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье, 18 августа, а нашли ее только вечером 21 августа. Зарину обнаружили в буреломе примерно в двух километрах от деревни. Все это время девочка блуждала без воды и еды.

Волонтеры искали кроху трое суток, площадь поисков составила примерно сто квадратных километров. В поисках участвовали порядка тысячи человек: волонтеры, полицейские, спасатели, сотрудники Следственного комитета и Росгвардии, использовались вертолеты и дроны-беспилотники. Зарина сама откликнулась на голоса, когда услышала свое имя. Первое, что она попросила, - «тортик» и воду.