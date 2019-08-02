Пентагон заявил о старте разработки запрещенных ДРСМД ракет

США начинают разрабатывать неядерные ракеты наземного базирования, которые были запрещены договором РСМД. Такое заявление сделали в Пентагоне.

«Первоначальные усилия Пентагона в области научных исследований и разработок были сосредоточены на мобильных крылатых и баллистических ракетных системах наземного базирования в обычном исполнении (неядерном – прим. ред.)… Теперь, когда мы вышли, министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих ракет наземного базирования», - сказано в заявлении американского военного ведомства.

В пятницу, 2 августа, МИД РФ сообщил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США прекратил свое действие. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что договор утратил силу по инициативе американской стороны.

Напомним, Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД в феврале текущего года, обвинив Москву в якобы невыполнении пунктов договора. В США посчитали нарушением наличие у российской стороны ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Москва, в свою очередь, все обвинения отвергает. В ответ на действия Соединенных Штатов в начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке договора.