Раскуроченная кабина и раненые пассажиры: кадры с места ДТП в Подмосковье

Пассажирский автобус Golden Dragon съехал в кювет и опрокинулся на 69-м километре трассы М-9 «Балтия» в Московской области. Кадры с места дорожной аварии появились в распоряжении «Звезды».

На записи видно, что автобус получил значительные повреждения, кабину машины смяло от удара о землю.

В ДТП получили травмы восемь человек, шестерых госпитализировали в подмосковной Истре. Раненые находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им помощь.

Автобус следовал по маршруту Псков - Москва. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя - он уснул за рулем.