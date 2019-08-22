Как потеряли Зарину: отец пятилетней девочки рассказал об обстоятельствах ее исчезновения

Отец Зарины Авгоновой рассказал «Звезде» при каких обстоятельствах потерялся пятилетний ребенок.

«Девочка вместе с бабушкой и дедушкой приехала повидаться к родственникам. Ребенку не спалось, она вышла из дома. Девочку оставили буквально на 30 минут», - рассказал отец девочки.

Он также рассказал, что девочка немного оправилась от шока и даже поговорила с родителями.

Отец поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках ребенка.

Восемнадцатого августа Зарина ушла из дома в деревне Степановка. Оказалось, девочка отошла на два километра. Ребенка обнаружили по голосу в полной темноте в лесном буреломе. В первые минуты после спасения Зарина молчала, потому как находилась в сильном стресса.

Несмотря на тяжелое состояние, медики говорят, что серьезных опасений за жизнь ребенка нет. Врачи на вертолете эвакуировали Зарину в Нижний Новгород.