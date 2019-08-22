В школьную программу могут ввести уроки по World of Tanks, FIFA и Dota 2

Эксперты АНО «Институт развития интернета» предложили преподавать компьютерные игры на уроках в общеобразовательных школах. Письмо соответствующей инициативой они направили в Минпросвещения (документ есть в распоряжении «Звезды»).

По мнению специалистов, киберспортивные дисциплины способны научить детей принимать быстрые решения и работать в команде. Эксперты считают, что занятия по киберспорту повысят интерес школьников к учебе. Среди предлагаемых игр значатся Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Эксперты отметили, что большая часть перечисленных игр - общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся как отдельные турниры между странами и регионами, так и крупные международные соревнования.

При этом преподавать уроки, посвященные компьютерным играм, предлагается лишь с 14 лет, «чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности».