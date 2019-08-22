Суперъяхта Black Pearl прибыла в Петербург

В Санкт-Петербург пришла одна из самых больших парусных яхт в мире - Black Pearl. Очевидцы заметили 106-метровое судно в акватории Кронштадта.

Как сообщают местные жители в группе «Яхтенный туризм: Балтийское море» в социальной сети «ВКонтакте», огромная яхта прошла мимо Кронштадта. Стоимость Black Pearl оценивается в 250 миллионов евро.

Как сообщает издание «Фонтанка», судно принадлежит российскому бизнесмену Олегу Бурлакову.

Black Pearl занимает 34-е место среди самых крупных яхт в мире, она имеет стальной корпус с волнорезным носом типа Pacman и алюминиевую надстройку. Судно имеет три поворотные мачты из карбона высотой 70 метров. На борту Black Pearl есть шесть кают для 12 пассажиров, два SPA-бассейна и большой пляжный клуб. Судно ходит под флагом Каймановых островов.