Опубликовано видео эвакуации пятилетней Зарины в Нижней Новгород

В Нижегородской области спасатели нашли пятилетнюю Зарину из деревни Степановка, которая потерялась в лесу несколько дней назад. Девочку в тяжелом состоянии из-за обезвоживания госпитализировали в Воскресенскую центральную районную больницу, но позднее было принято решение транспортировать ее в Нижний Новгород.

«Девочка поступила в тяжелом состоянии, у нее переохлаждение, обезвоживание. Девочке оказываются все необходимые мероприятия. Ей выполняются все назначения, которые необходимы и будет осуществляться эвакуация вертолетом», - рассказала ранее «Звезде» главврач ГБУЗ Нижегородской области «Вознесенская ЦРБ» Татьяна Тимонина.

Зарина ушла из дома в деревне Степановка 18 августа. Оказалось, она отошла на два километра, и именно в этом квадрате сегодня ночью сошлись сразу два поисковых отряда. Девочку обнаружили по голосу в полной темноте в лесном буреломе. В первые минуты после спасения она молчала, потому как находилась в состоянии сильного стресса.

Несмотря на тяжелое состояние, медики говорят, что серьезных опасений за жизнь ребенка нет.