«Хотели потролить, получилось как всегда» - Захарова о словах Зеленского по возвращению РФ в G8

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на ошибки президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему Москве обменять Крым на место в G8.

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, где связал возвращение РФ в «большую восьмерку» с передачей Крымского полуострова Украине, прекращением боевых действий в Донбассе и возвращением на родину задержанных в РФ моряков.

По словам дипломата, главе Незалежной «подсунули бессмысленный набор букв». Она обратила внимание на путаницу в терминах в заявлении украинского лидера и напомнила, что дипломатия является инструментом реализации внешнеполитического курса страны, и поэтому государство не может «вновь занять свое место в повестке дипломатии».

«Если под "высокой дипломатией" ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является все-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ также разъяснила разницу в определениях «дипломатия», «высокая дипломатия» и «нахождение в повестке» и пообещала, что будет консультировать Зеленского, пока на Украине не укомплектовано внешнеполитическое ведомство.

«Неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», - добавила Захарова.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.