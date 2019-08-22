Аэропорт Пулково может прекратить сотрудничество с авиакомпанией «Россия»

Авиакомпанию «Россия» могут лишить возможности выполнять рейсы из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге из-за задолженности в размере 123 млн рублей.

Управляющая компания Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) предупредила перевозчика о возможном прекращении обслуживания его рейсов, пишет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме действительно проинформировало своего давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», - сообщил представитель «России».

По его словам, согласно данным, полученным 2 августа от петербургского аэропорта, просроченная задолженность «России» якобы составила 123 млн рублей, хотя в июле никакой задолженности не было вовсе.

«Аэропорт в одностороннем порядке потребовал от своего крупнейшего партнера, на которого приходится 29,6% от объема перевозки пассажиров, предоплату», – отметили в авиакомпании.

В управляющей компании Пулково уточнили, что договорами между авиакомпаниями и аэропортом предусмотрена возможность приостановления обслуживания рейсов из-за задолженностей перевозчиков.

«Решения о приостановке обслуживания рейсов авиакомпании "Россия" ВВСС не принимали», - уточнили в пресс-службе управляющей компании.

Там рассказали, что с 1 августа текущего года в Пулково изменились условия обслуживания авиакомпаний. Был добавлен пункт о том, что право на оплату услуг по факту может получить лишь перевозчик, который показал в предыдущем году десятипроцентный рост пассажиропотока.