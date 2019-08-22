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В Крыму обнаружили уникальный византийский храм X века

Василиса Морозова
00:59 22.08.2019
Христианский храм позволит значительно дополнить информацию о существовании на территории полуострова городов времен средней Византии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

Древний византийский храм обнаружили археологи на территории городища Эски-Кермен на юго-западе Крыма, рассказал «Звезде» директор Института археологии Крыма Вадим Майко.

«Второй год подряд наша совместная экспедиция с Научно-исследовательским центром истории и археологии полуострова Крымского федерального университета проводят раскопки на одном из уникальных памятников на территории полуострова – городища Эски-Кермен», - сказал он.

Первая стена храма была найдена специалистами еще в прошлом году, а в нынешнем археологи изучили его полностью, а также обнаружили все находящиеся на его территории захоронения.

«В прошлом году при раскопках была обнаружена только одна южная стена храма и примыкающая к ней плитовая могила. Но сразу стало понятно, что нас ожидает одно из выдающихся открытий. В этом году полностью был изучен христианский храм, изучены могилы, находящиеся внутри храма и примыкающие к нему. Судя по первым результатам, вероятнее всего, что этот храм византийский и был сооружен во второй половине X века и существовал до конца XIII века», - рассказал археолог.

По его словам, раскопки позволили взглянуть на планировку городища средневизантийского времени, а также уточнить и детализировать представления о застройке городов в этой части Крыма.

«Благодаря раскопкам мы получили информацию о том, как планировались провинциальные византийские города. Это такой большой закрытый комплекс», - добавил Майко.

Директор Института археологии Крыма подчеркнул, что раскопки были «суперинтересными», а храм оказался уникальным, образовывавшем целый отдельный квартал.

«До этого периода в Херсонесе и других городах восточного Крыма были исследованы храмы, находящиеся внутри городских кварталов, то в данном случае мы имеем больше по размерам храм, который образовывал отдельный квартал и был своеобразной городской доминантой. От его местоположения планировалась система городских улиц», - подытожил специалист.

Эски-Кермен был средневековым городом-крепостью в 14 км от Бахчисарая. Город раскинулся на 8,5 га на горном плато.

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