Момент спасения потерявшейся в лесу девочки в Нижегородской области сняли на видео

Поиски пятилетней Зарины, потерявшейся в Нижегородской области, продолжались несколько дней. На третьи сутки спасатели нашли ее в лесу, в двух километрах от деревни.

Ребенок был живым и смог откликнуться на голос. Кадры поисковой операции публикуют «Новости Нижнего Новгорода».

На них видно, что мероприятия велись и в темное время суток. Поисковики выкрикивали имя ребенка, и в один момент Зарина ответила. По голосу группа определила местонахождение девочки и вывела ее из леса.

Сейчас Зарина находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как истощенное.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.