Момент спасения потерявшейся в лесу девочки в Нижегородской области сняли на видео
В одном из районов, где велись поиски, ребенок отозвался на голос.
© Видео: НН.РУ | Новости Нижнего Новгорода, vk.com © Фото: Поисково-спасательная служба Рысь
Поиски пятилетней Зарины, потерявшейся в Нижегородской области, продолжались несколько дней. На третьи сутки спасатели нашли ее в лесу, в двух километрах от деревни.
Ребенок был живым и смог откликнуться на голос. Кадры поисковой операции публикуют «Новости Нижнего Новгорода».
На них видно, что мероприятия велись и в темное время суток. Поисковики выкрикивали имя ребенка, и в один момент Зарина ответила. По голосу группа определила местонахождение девочки и вывела ее из леса.
Сейчас Зарина находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как истощенное.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.