Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы

Жители Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, подверглись допросу на Украине. Об этом сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

По его словам, российское гражданство получили более 13 тысяч человек, причем значительная их часть была «идентифицирована».

«Имея все данные, мы провели допросы таких людей, которые обратились за получением российских паспортов уже на нашей подконтрольной территории, когда они приезжали за пенсией или другими своими потребностями», - заявил Матиос в эфире радио «Новое время».

Ранее стало известно, что власти Украины могут ввести национальные санкции из-за выдачи гражданам Донецкой и Луганской областей российских паспортов.

Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.