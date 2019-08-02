Без денег и еды: в Екатеринбурге правозащитники пытаются помочь 92-летней труженице тыла

Правозащитники пытаются помочь 92-летней жительнице Екатеринбурга, труженице тыла во время ВОВ Таисии Барановой, которая осталась без поддержки. Омбудсмены случайно встретили одинокую женщину, которая плакала у дверей отделения полиции, где она пыталась восстановить утерянный паспорт. Как пишет RT в своем проекте «Не один на один», позже активисты выяснили, что в доме у Барановой практически нет еды, холодильник не работает, а посуду она моет в ванной. Родственники к пенсионерке приезжают нечасто, а в ветеранских организациях уверяют, что ничего не знали о старушке.

«Бабушка плакала. Оказывается, она потеряла паспорт и не могла снять деньги со сберкнижки. Для подачи заявления о выдаче нового паспорта ей нужно было заплатить пошлину в размере 1700 рублей, но у неё совсем не было денег», - рассказывает юрист Межрегионального центра по защите прав человека Марина Чукавина о том, как состоялась их первая встреча с Таисией Барановой.

После этого случая правозащитники оказали помощь старушке, в результате в органах соцзащиты пообещали помочь Барановой и решить проблему с документами.

Чукавина также побеседовала с сыном ветерана Анатолием и выяснила, что он отказался участвовать в жизни матери, потому что она оформила квартиру на внука, который, в свою очередь, числится ее опекуном. Однако внук Барановой не выполняет свои обязанности по опекунству. Юрист Межрегионального центра по защите прав человека считает: средства к существованию у старушки могут отсутствовать по той причине, что внук-опекун распоряжается ее деньгами.

В управлении соцполитики успокаивают: за женщиной закреплен социальный работник, ей привозят еду и убирают квартиру, но убедиться в этом правозащитники не смогли.

Сейчас омбудсмены пытаются решить проблемы Таисии Барановой. Неравнодушные активисты уже рассказали об этой истории в региональной Прокуратуре и в Совете ветеранов Свердловской области, где обещали помочь пожилой женщине.