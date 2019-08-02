В США назвали причину введения очередных санкций против РФ

Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» был введен из-за того, что Москва якобы не предоставила по требованию США гарантий в сфере нераспространения химического оружия. С таким сообщением выступил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

По его словам, именно по этой причине США разработали очередные меры.

«Так что мы вводим в действие второй пакет санкций», - цитирует его ТАСС.

В четверг, 1 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, которая нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не удивлена введением второго пакета санкций против РФ из-за дела Скрипалей. Он добавил, что введение новых антироссийских санкций вполне может быть «частью внутренней политики США».