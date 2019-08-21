Омуль и нельма на грани вымирания: популяция рыбы оказалась под угрозой в Якутии

В Якутии под угрозой оказалась популяция омуля и нельмы. Это связано с тем, что впервые за много лет уровень воды во многих реках республики достиг минимальной отметки. Чтобы не сесть на мель, суда даже берут меньше грузов.

Наибольшую тревогу вызывает обмеление реки Лены - одной из самых крупных водных артерий страны. На лодочной станции Якутска десятки лодок и катеров стоят на земле. В тех местах, где глубина воды была около двух метров, сейчас сухой песок.

Последнее подобное обмеление было в 1985 году, но сейчас ситуация еще хуже. Чтобы вывезти лодку с отмели нужно приложить не мало усилий. Катера, которые стоят в оставшейся воде, оказались в заложниках мелководья, поскольку отплыть дальше чем на 200 метров от берега они не могут. На выходе из городской протоки глубина воды не больше 30 сантиметров.

Из-за недостаточного уровня воды с 15 августа судоходство по рекам в Якутии Лена и Яна было ограничено.