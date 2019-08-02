Во Франции разбился тушивший лесные пожары самолет-амфибия: видео

Во Франции разбился самолет-амфибия, который тушил пожар во французском департаменте Гар. Воздушное судно потерпело крушение в коммуне Женерак.

Известно, что инцидент произошел с самолетом Tracker: его резервуар вмещает 3,4 тонны воды. Он был задействован при тушении лесных пожаров, бушующих в департаменте с начала недели.

В настоящее время о судьбе экипажа воздушного судна информации нет. На место ЧП уже направились спасатели, сообщает портал France Info.