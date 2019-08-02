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Виражи на грузовиках: военные КНР провели тренировку перед «Военным ралли»

Константин Худолеев
19:38 02.08.2019
Водители сборной Китая остались довольны российскими грузовыми автомобилями.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Сегодня, в окрестностях столицы республики Тыва -  Кызыла, на многотонных «КамАЗах» и «Уралах», закладывая виражи на скорости под сто километров в час, лихачили китайские военнослужащие. Тренировку проводили участники конкурса АрМИ «Военное ралли».

Пока организаторы держат маршрут в секрете, команды, а всего их здесь восемь, осваивают технику. Водители сборной КНР остались довольны российскими грузовиками, и рассказали корреспонденту «Звезды» о машинах собственного производства.

«У нас в Китае таких соревнований для военных водителей не проводится. Мы представляем бригаду сухопутных войск из города Чэньду. Специально для ралли никаких изменений в конструкцию грузовика вносить не стали, потому что мы строго соблюдаем регламент, а это запрещено», - заявил китайский военнослужащий.

До начала соревнований китайская команда тщательно охраняет свои секреты и российским операторам не позволяют снимать в кабине, но разрешили корреспонденту сесть за руль и взглянуть на приборную панель. Самые важные цифры здесь на одометре, общий пробег 16500 км, и маркировка на спидометр нанесена до 140 км в час.

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