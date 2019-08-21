Зной и духота: синоптик рассказала, сколько дней в Москве сохранится жара

Жара в столице продержится еще несколько дней. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Во вторник в столичном регионе температура воздуха поднималась до 29 градусов. В начале августа этот день оказался самым теплым. Все благодаря антициклону и августовскому солнцу. В столичном регионе в ближайшие сутки сохранится еще теплая погода, при переменной облачности осадков не ожидается, воздух в городе прогреется до 26-28 градусов. При переменном ветре будет ощущение, что на улице довольно душно», - сообщила синоптик.

В ночь на четверг погода будет без осадков, ночью температура будет 14-16 градусов, ветер будет слабым, в утренние часы не исключены туманы. Завтра днем столичный регион будет пересекать очень холодный атмосферный фронт, он будет проходить на фоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. В первой половине дня воздух прогреется до 24-26 градусов, отметила Позднякова.

«В пятницу в Москву придет более свежий воздух, дневная температура будет порядка 21-23 градусов, без существенных осадков», - добавила она.

Дождей не будет и в субботу, дневная температура останется на уровне 20-23 градусов.