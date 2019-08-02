Россия и Белоруссия договорились подписать «дорожную карту» об отмене роуминга

Минск и Москва договорились подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и РФ. Ожидается, что это произойдет уже в начале сентября.

Как уточнил министр связи и информатизации Белорусии Константин Шульган, в настоящее время ведутся работы по подготовке к этому процессу.

«В течение недели собираемся в формате видеоконференции, логику соблюдаем, чтобы с нуля не начинать. Условно говоря, конечный срок - это начало сентября», - цитирует его ТАСС.

С первого июня в России был отменен национальный и внутрисетевой роуминг: с этого дня все российские мобильные операторы обязались перейти на новые стандарты. Теперь вне зависимости от региона входящие звонки внутри страны для россиян стали бесплатными.