В Турции загорелся автобус с пассажирами: пять погибших

Не менее пяти человек погибли после возгорания пассажирского автобуса в турецкой провинции Балыкесир. Также известно о 15 пострадавших.

Всего в салоне транспортного средства находилось 37 человек. Мэр турецкой провинции заявил, что в автобусе якобы загорелась кофемашина. После этого водитель остановил транспортное средство и попросил пассажиров эвакуироваться, однако из-за паники в салоне началась давка.

«Наше изначальное предположение состоит в том, что пять человек надышались токсичными испарениями и погибли в огне», - цитирует мэра издание Hurriyet.

Среди погибших числится ребенок. Пострадавшие были госпитализированы. На место ЧП прибыли машины скорой помощи, а также полиция и пожарные. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.