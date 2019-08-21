В Госдуме предложили доплачивать россиянам на сборы ребенка в школу

В нижней палате предложили создать программу «Первосентябрьский капитал», которая предполагает выделение родителям дополнительных денег для подготовки детей в школу.

С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Борис Чернышов. Парламентарий подчеркнул, что необходимый набор школьных принадлежностей, включающий в себя одежду, обувь, канцелярские товары, стоит дорого.

Чернышов отметил, что в прошлом году в среднем стоимость минимального комплекта составляла 11,4 тысяч рублей и констатировал, что эта сумма неподъемна для многих родителей.

«Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», - цитирует его RT.

«Первосентябрьский капитал», по словам Чернышова, частично компенсирует расходы семей. Депутат при этом не назвал конкретную сумму финансовой поддержки.

Кроме того, зампред Комитета Госдумы по образованию и науке выступил за ограничение так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Он убежден, что остальные расходы обязано взять на себя государство.